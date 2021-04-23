В Калуге два человека пострадали в ДТП в перевернувшейся «Ауди»
Около 18:50 в четверг, 22 апреля, ДТП произошло на дороге Калуга – Перемышль в районе развязки с Южным обходом. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, водитель «Ауди Q7» двигался по правой полосе со стороны Калуги, не учел безопасную дистанцию и врезался в попутный «Хендай Крета». После этого оба автомобиля врезались в столб, а «Ауди» еще и перевернулась.
Водитель «Ауди» скрылся с места аварии.
Фото с места ДТП.
Различные травмы получили 55-летняя водитель «Хендая», которая попала в реанимацию областной больницы в Анненках, и 29-летний пассажир «Ауди».
Видео с последствиями ДТП.