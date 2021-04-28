В Калужской области пропал 57-летний мужчина
В городе Таруса Калужской области пропал 57-летний Олег ПЕТРОВ. В среду, 28 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 24 апреля.
Где он может находиться, сейчас выясняется.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 165 см,
- Худощавый,
- Седые короткие волосы,
- Голубые глаза,
- Темно-синяя куртка,
- Голубые джинсы,
- Черные ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.