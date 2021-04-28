В Калужской области пропал 57-летний мужчина

В городе Таруса Калужской области пропал 57-летний Олег ПЕТРОВ. В среду, 28 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 24 апреля.

Где он может находиться, сейчас выясняется.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 165 см,

Худощавый,

Седые короткие волосы,

Голубые глаза,

Темно-синяя куртка,

Голубые джинсы,

Черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.