В Калуге частично обрушился фасад исторического дома на улице Воскресенской

В Калуге частично обрушился фасад дома №5 на улице Воскресенской. Во вторник, 27 апреля, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Его капитальный ремонт делали 8 лет назад, в 2013 году, - пояснил Денисов. - К счастью, обвал не сквозной, стена граничит с лестничной площадкой. Специалисты МБУ «Служба жилищного обеспечения» уже выезжали на место вчера. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Также нет угрозы дальнейшего разрушения.

Денисов поручил приступить к ремонту не позднее 28 апреля.

Главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ сообщил в свою очередь, что повреждена пристройка 50-х годов прошлого века, сделанная из шлакоблоков.

Дом построен около 150 лет назад.

Дом №5 на улице Воскресенской, дом Кулешова и Платонова, в Калуге построен во второй половине XIX века. В марте 2020 года его включили в список объектов культурного наследия местного значения.