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В Калужской области водитель «Тойоты» погиб в ДТП с грузовиком

Дмитрий Ивьев , Видео: Дорожный патруль-Калуга
Опубликовано: 27.04.2021 12:19 0 750

Смертельное ДТП произошло утром во вторник, 27 апреля, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, недалеко от пункта оплаты за проезд водитель «Тойоты Хайлендер» двигался со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовой «Мерседес».

В результате ДТП погиб водитель «Тойоты». Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщают очевидцы в группе «Дорожный патруль - Калуга», в сторону Москвы образовалась пробка.

Напомним, накануне вечером на трассе М3 «Украина» еще в одном ДТП погиб водитель «Дэу».

 

Дмитрий Ивьев , Видео: Дорожный патруль-Калуга
Опубликовано: 27.04.2021 12:19 0 750
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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