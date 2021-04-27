В Калужской области водитель «Тойоты» погиб в ДТП с грузовиком
Смертельное ДТП произошло утром во вторник, 27 апреля, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, недалеко от пункта оплаты за проезд водитель «Тойоты Хайлендер» двигался со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовой «Мерседес».
В результате ДТП погиб водитель «Тойоты». Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как сообщают очевидцы в группе «Дорожный патруль - Калуга», в сторону Москвы образовалась пробка.
Напомним, накануне вечером на трассе М3 «Украина» еще в одном ДТП погиб водитель «Дэу».