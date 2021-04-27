В Калужской области 78-летний водитель «Дэу» погиб в лобовом ДТП
От удара «Рено» загорелся.
Смертельное ДТП произошло вечером в понедельник, 26 апреля, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе. Недалеко от деревни Верхние Горки около 21:50 лоб в лоб столкнулись «Рено Логан» и «Дэу Матиз», сообщает УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 78-летний водитель «Дэу» ехал по встречной полосе Киевской трассы и врезался в «Рено». От удара «Логан» загорелся.
Пожилой водитель «Дэу» скончался до приезда скорой помощи. 27-летнюю женщину, которая управляла «Логаном», с различными травмами доставили в областную больницу в Калугу.
На платном участке Киевской трассы встречные потоки разделены ограждением.
Водитель «Дэу» скончался до приезда врачей.