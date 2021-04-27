В Калужской области сильный ветер повалил дерево с гнездом аистов

Восстановленное гнездо.

В воскресенье, 25 апреля, в деревне Величково Жуковского района случилась беда – во время сильного ветра рухнуло старое сухое дерево с многолетним гнездом белого аиста. Об этом сообщает министерство природных ресурсов Калужской областию.

Взрослая птица успела слететь, но кладка из четырех яиц оказалась на земле.

В день происшествия местные жители обратились в министерство природных ресурсов. На следующее утро работники министерства оперативно восстановили гнездо на новом месте. Крона соседней с упавшим деревом березы оказалась вполне пригодной для установки помоста из досок и укладки остатков прежнего гнезда. В сооружении нового гнезда активного помогали местные жители.

- Сразу после завершения работы пара аистов сделала облет, и, хотя птицы сразу не сели на новое место, есть твердая уверенность в том, что построенное по всем правилам новое жилье им приглянется, - пояснили в минприроды. - Вероятность того, что птицы сделают повторную кладку в этом году мала. Но главная задача – сохранение пары аистов здесь – может оказаться выполненной.

При этом сообщается, что одно яйцо из кладки уцелело. Его доставили в инкубатор Центра реабилитации диких животных «Феникс». Возможно, из него удастся вырастить аиста.

Ранее мы рассказывали, что под Калугой организовали онлайн-трансляцию из гнезда аистов.