В Калуге пропал 49-летний мужчина

В Калуге пропал 49-летний Игорь АЛИКОВ. В понедельник, 26 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз мужчину видели больше двух недель назад – 11 апреля.

Где он может находиться, не уточняется.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего мужчины:

Рост – 180 см,

Худощавый,

Светло-русые волосы,

Зеленые глаза,

Оранжевая куртка,

Темно-синяя толстовка,

Черные джинсы,

Черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.