В Калуге пропал 49-летний мужчина
В Калуге пропал 49-летний Игорь АЛИКОВ. В понедельник, 26 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Последний раз мужчину видели больше двух недель назад – 11 апреля.
Где он может находиться, не уточняется.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего мужчины:
- Рост – 180 см,
- Худощавый,
- Светло-русые волосы,
- Зеленые глаза,
- Оранжевая куртка,
- Темно-синяя толстовка,
- Черные джинсы,
- Черные ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.