В Калужской области фура насмерть сбила вышедшего на дорогу водителя «Газели»

В понедельник стали известны подробности ДТП, которое произошло днем 23 апреля на 113 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе недалеко от деревни Митинка. В аварии погиб 64-летний мужчина, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, грузовая «Газель» по какой-то причине остановилась у края проезжей части. Из-за узкой обочины и наличия ограждения автомобиль перекрыл часть правой полосы. Водитель вышел из кабины, и его насмерть сбила фура «Мерседес».

За рулем большегруза, который двигался со стороны Калуги, находился 36-летний мужчина.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

«Газель» остановилась у края проезжей части.