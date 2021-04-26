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В Калужской области фура насмерть сбила вышедшего на дорогу водителя «Газели»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 26.04.2021 11:39 0 1704
В Калужской области фура насмерть сбила вышедшего на дорогу водителя «Газели»

В понедельник стали известны подробности ДТП, которое произошло днем 23 апреля на 113 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе недалеко от деревни Митинка. В аварии погиб 64-летний мужчина, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, грузовая «Газель» по какой-то причине остановилась у края проезжей части. Из-за узкой обочины и наличия ограждения автомобиль перекрыл часть правой полосы. Водитель вышел из кабины, и его насмерть сбила фура «Мерседес».

За рулем большегруза, который двигался со стороны Калуги, находился 36-летний мужчина.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

дтп мерседес газель 23 апреля 2021 года калужская область

«Газель» остановилась у края проезжей части.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 26.04.2021 11:39 0 1704
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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