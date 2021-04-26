В Калуге ветер сорвал временную крышу с пятиэтажного дома

В воскресенье, 25 апреля, ЧП произошло в Калуге на улице Дачной в Ромодановских Двориках. Сильный ветер сорвал с крыши пятиэтажного дома №18 временный навес из досок и пленки, который возводили рабочие для последующего ремонта кровли.

Конструкция упала во двор, накрыв припаркованные автомобили. Машины получили незначительные повреждения, сообщают очевидцы.

Крышу дома №18 на улице Дачной в нынешнем году должны отремонтировать по программе капитального ремонта. Работы должны быть завершены к декабрю. По информации Фонда капитального ремонта Калужской области, стоимость ремонта крыши составит 877 тысяч рублей.

Фото с места происшествия.