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В Калуге ветер сорвал временную крышу с пятиэтажного дома

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.04.2021 10:34 1 1777
В Калуге ветер сорвал временную крышу с пятиэтажного дома

В воскресенье, 25 апреля, ЧП произошло в Калуге на улице Дачной в Ромодановских Двориках. Сильный ветер сорвал с крыши пятиэтажного дома №18 временный навес из досок и пленки, который возводили рабочие для последующего ремонта кровли.

Конструкция упала во двор, накрыв припаркованные автомобили. Машины получили незначительные повреждения, сообщают очевидцы.

Крышу дома №18 на улице Дачной в нынешнем году должны отремонтировать по программе капитального ремонта. Работы должны быть завершены к декабрю. По информации Фонда капитального ремонта Калужской области, стоимость ремонта крыши составит 877 тысяч рублей.

калуга крыша дачная ветер

Фото с места происшествия.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.04.2021 10:34 1 1777
Тэги: происшествие капремонт жкх недвижимость
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