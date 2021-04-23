Калужанин осужден на три года колонии за пьяное ДТП с пострадавшими детьми

В Калуге суд вынес приговор 44-летнему мужчине, которого признали виновным в совершении ДТП в пьяном виде. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области. Как мы уже рассказывали, в результате происшествия на перекрестке улицы Академической и Тульского шоссе пострадали двое детей.

Виновника отправили в колонию-поселение на три года. Кроме того, в течение трех лет после освобождения калужанин не сможет управлять авто.

- Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя технически исправным автомобилем «Мерседес» на улице Академической, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Мазда 3», в салоне которого находились малолетние дети, - отмечают в прокуратуре. - В результате ДТП одному ребенку причинен тяжкий вред здоровью, второму потерпевшему причиненные легкие телесные повреждения.