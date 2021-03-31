В Калуге пьяного водителя «Мерседеса» ждет суд за ДТП с двумя пострадавшими девочками

Как мы уже рассказывали, 16 января 2021 года на Тульском шоссе в Калуге произошло ДТП с участием «Мерседеса» и «Мазда». В среду, 31 марта, завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после этой аварии, сообщает УМВД по Калужской области.

По версии следствия, пьяный водитель внедорожника «Мерседес»двигался со стороны улицы Генерала Попова в сторону Секиотово, не соблюдал дистанцию и врезался в попутную «Мазду 3». В салоне этой машины ехали две девочки.

- В результате ДТП одной из девочек причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. Второй девочке причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, - подчеркивают в полиции.

«Мазда» после ДТП.

Предполагаемому виновнику грозит до семи лет колонии.