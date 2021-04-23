В Калужской области водитель «Ситроена» врезалась в ограждение на трассе М3 «Украина»

В Калужской области в четверг, 22 апреля, ДТП произошло на 140 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе недалеко от деревни Михеево. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительной информации, около 16:30 46-летняя водитель «Ситроена С4» двигалась в сторону Калуги, не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение.

С различными травмами автомобилистку доставили в областную больницу в Аненнках. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

Тем временем

Стали известны подробности о ДТП с перевернувшейся «Ауди» в Калуге.