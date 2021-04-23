В Калуге пропал 35-летний мужчина

В Калуге пропал 35-летний Андрей ЮДИН. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

По информации волонтеров, мужчина 18 апреля ушел из дома и не вернулся.

Где он может находиться, не уточняется.

Опубликованы фото и приметы пропавшего:

Рост: 182 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: серые

Волосы: темно-русые

Был одет: темно-синий спортивный костюм, черные кроссовки с белой подошвой.

Если вы что-либо знаете о пропавшем Андрее Юдине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее мы рассказывали, что в Калуге нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика.