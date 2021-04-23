В Калуге пропал 35-летний мужчина
В Калуге пропал 35-летний Андрей ЮДИН. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
По информации волонтеров, мужчина 18 апреля ушел из дома и не вернулся.
Где он может находиться, не уточняется.
Опубликованы фото и приметы пропавшего:
Рост: 182 см.
Телосложение: полное
Цвет глаз: серые
Волосы: темно-русые
Был одет: темно-синий спортивный костюм, черные кроссовки с белой подошвой.
Если вы что-либо знаете о пропавшем Андрее Юдине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Ранее мы рассказывали, что в Калуге нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика.