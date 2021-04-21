На 44-летнего калужанина возбуждено дело за сообщение о минировании в центре города

В среду, 21 апреля, прокуратура Калужской области сообщает о том, что на 44-летнего калужанина возбуждено уголовное дело за ложное сообщение о минировании.

Прокуратура отмечает:

- В начале января 2021 года злоумышленник, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, позвонил с мобильного телефона в полицию и сообщил о намерении произвести взрыв на улице Кирова города Калуги.

Взрывчатые устройства полицейскими найдены не были.

Уголовное дело направлено в Калужский районный суд для рассмотрения.

Преступнику грозит штраф от 200 до 500 тысяч, до трех лет тюрьмы либо иное наказание.

Тем временем 21 апреля в Калуге детей эвакуировали из гимназий и детского сада.