В Калуге эвакуировали три гимназии и детский сад из-за сообщений о минировании

Утро среды, 21 апреля, в Калуге вновь началось с эвакуаций.

На этот раз сообщения о взрывных устройствах поступили в православную гимназию на улице Дарвина, гимназию №19 на улице Московской и гимназию №24 на улице Суворова. Также наши читатели сообщают, что детей вывели на улицу из детского сада «Мозаика» на улице 65 лет Победы.

Как сообщили в управлении образования, к 9:00 проверка в гимназиях была завершена, взрывных устройств обнаружено не было. В «Мозаике» еще продолжала работать полиция.

Напомним, на прошлой неделе в Калуге из-за анонимных ложных сообщений о минировании эвакуировали детские сады, школы и больницы. А 20 апреля людей выводили из судов. Подробнее мы рассказывали здесь.