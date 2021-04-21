В Обнинске пассажирка микроавтобуса пострадала в ДТП с «Ленд Ровером»

Во вторник, 20 апреля, на проспекте Ленина в Обнинске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 17:05 у дома №71 по проспекту Ленина 64-летний водитель «Ленд Ровера» остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, и в этот момент в легковушку въехал микроавтобус «Фиат».

Различные травмы в результате ДТП получила 41-летняя пассажирка «Фиата».