В Калуге пропал 66-летний мужчина

В Калуге пропал 66-летний Николай ПАВЛЫЧЕВ. В среду, 21 апреля, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

19 апреля около 21:00 мужчина ушел из дома и не вернулся.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Рост: 176 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серо-зеленые.

Волосы: седые, короткая стрижка.

Был одет: камуфляжный костюм, кепка, резиновые сапоги.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.