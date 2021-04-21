В Калуге пропал 66-летний мужчина
В Калуге пропал 66-летний Николай ПАВЛЫЧЕВ. В среду, 21 апреля, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
19 апреля около 21:00 мужчина ушел из дома и не вернулся.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:
- Рост: 176 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: серо-зеленые.
- Волосы: седые, короткая стрижка.
- Был одет: камуфляжный костюм, кепка, резиновые сапоги.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.