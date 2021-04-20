В Калужской области пропал 37-летний мужчина

В деревне Кабицыно Боровского района Калужской области пропал 37-летний Сергей ДЕМИН. Об этом во вторник сообщил поисково-спасательный отряд «Лиз Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 16 апреля.

Где он может находиться, не уточняется.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Рост - 167 см,

Нормального телосложения,

Русые волосы,

Голубые глаза,

Пятнистая коричневая куртка с черными рукавами,

Пятнистые зеленые брюки,

Черная майка,

Черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.