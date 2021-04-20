В Калужской области пропал 37-летний мужчина
В деревне Кабицыно Боровского района Калужской области пропал 37-летний Сергей ДЕМИН. Об этом во вторник сообщил поисково-спасательный отряд «Лиз Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 16 апреля.
Где он может находиться, не уточняется.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:
- Рост - 167 см,
- Нормального телосложения,
- Русые волосы,
- Голубые глаза,
- Пятнистая коричневая куртка с черными рукавами,
- Пятнистые зеленые брюки,
- Черная майка,
- Черные ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.