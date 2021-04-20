В Калужской области 18-летний мотоциклист пострадал в ДТП с «Шевроле»

ДТП с участием мотоциклиста произошло на улице Ленина в городе Киров Калужской области поздно вечером в понедельник, 19 апреля. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, около 23:15 у дома №108 по улице Ленина 22-летний водитель «Шевроле Круз» врезался во встречный мотоцикл «Минск».

Различные травмы получил 18-летний мотоциклист. Его доставили в районную больницу.

Тем временем

В Калуге 81-летняя пассажирка троллейбуса пострадала в ДТП на улице Ленина. Подробности.