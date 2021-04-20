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В Калуге 81-летняя пассажирка троллейбуса пострадала в ДТП на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.04.2021 10:44 3 749
В Калуге 81-летняя пассажирка троллейбуса пострадала в ДТП на улице Ленина

В Калуге 81-летняя пассажирка троллейбуса в понедельник, 19 апреля, пострадала в ДТП. Авария произошла около 16:55 рядом со строящимся Дворцом спорта, сообщает УГИБДД по Калужской области.

- По предварительной информации, 25-летний водитель троллейбуса двигался по улице Ленина со стороны улицы Баррикад в сторону улицы Карла Либкнехта и при торможении у остановочного павильона допустил падение внутри салона пассажирки.

С места происшествия пенсионерку на скорой помощи доставили в областную больницу в Анненки. Врачи оказали калужанке помощь и отпустили ее домой.

Тем временем

Стало известно, когда в Калуге повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.04.2021 10:44 3 749
Тэги: происшествие дтп гибдд укт транспорт
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