Владислав Шапша поблагодарил спасателей за слаженную работу при ложных минированиях в Калуге

В понедельник, 19 апреля, в ходе заседания регионального правительства, которое провел губернатор Владислав ШАПША, с докладом об оперативной обстановке в области в период с 12 по 19 апреля выступил начальник Главного управления МЧС России по Калужской области Владислав БЛЕСНОВ.

По его словам, в этот период чрезвычайных ситуаций в регионе не было. Однако произошло три социально значимых происшествия – 13, 14 и 15 апреля были сообщения о минировании детских садов, школ и лечебных учреждений в Калуге. Взрывчатых веществ не обнаружено.

Глава региона поручил всем ответственным ведомствам скоординировать работу и принять меры профилактического характера с целью недопущения подобных случаев в будущем. Вместе с тем Владислав Шапша констатировал:

- Сработали слаженно, спокойно, уверенно и безопасность обеспечили.