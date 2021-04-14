В Калужской области ищут 72-летнюю женщину
В Калужской области ищут 72-летнюю Валентину ШВЕДОВУ.
Пенсионерка пропала в селе Рождествено Суворовского района Тульской области 8 апреля, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
По информации волонтеров, женщина может находиться в нашем регионе.
Приметы:
- Рост: 150 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Волосы: седые, до плеч.
- Была одета: черная длинная шуба, розовые сапоги-дутики.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.