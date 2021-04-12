В Калужской области 71-летний мужчина пропал в лесу

В воскресенье, 11 апреля, около 15:00 в селе Новоселки Перемышльского района Калужской области пропал 71-летний Александр ПАНТЕЛЕЕВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

- Он ушел в лес и не вернулся, - сообщили в отряде.

Мужчина находится в нашей области либо в районе деревни Малиновка соседней Тульской области.

Опубликованы приметы пропавшего пенсионера:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное.

Волосы: седые, короткая стрижка.

Был одет: камуфляжная куртка и брюки, резиновые сапоги невысокие зеленого цвета.

В ночь на понедельник волонтеры выехали на место происшествия для организации поисков. С координаторами можно связаться по телефонам 89056427417 или 89206117115.

Если вы что-либо знаете о пропавшем Александре Пантелееве, звоните по телефонам 112 или 88007005452.