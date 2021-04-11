В Козельском районе ищут 80-летнего рыбака

Пенсионер из деревни Клюксы Козельского района 20 марта 2021 года ушел на рыбалку на реку Жиздра и не вернулся.

По имеющейся информации, мужчина рыбачил на тонком льду вблизи деревни, провалился под лед и, не справившись с сильным течением реки, утонул. Тело пенсионера не нашли. Пропавший был худощавого телосложения, на нем было одето: темно-зеленая куртка, темно-синяя джинсовая жилетка, черные ватные штаны, на руке имелись наручные часы.

Сейчас на реке Жиздра производятся поисково-спасательные работы водолазами пожарно-спасательной службы Калужской области. В связи с погодными условиями поиск под водой пока невозможен. Следователи в случае обнаружения похожего по описанию человека на территории Калужской и Тульской областей просят сообщить об этом по телефону доверия следственного управления 8 (4842) 277-847.