В Калужской области 64-летний мужчина погиб при пожаре после похорон жены

Вечером в пятницу, 9 апреля, в деревне Коломнино Тарусского района произошел пожар в жилом доме. В результате погиб 64-летний мужчина, сообщили KP40 в субботу в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, в доме длительное время проживала супружеская пара, - пояснили в СК. - На днях скончалась женщина, вследствие чего ее супруг стал злоупотреблять спиртным и курил дома. По одной из версий, он мог уснуть с сигаретой в руках.

Проверка СК продолжается.

Напомним, также 9 апреля при пожаре погибла 82-летняя жительница Боровского района.