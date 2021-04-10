В Калужской области 82-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме

Около 17:00 в пятницу, 9 апреля, на улице Школьной в деревне Абрамовское Боровского района произошел пожар в жилом доме. Погибла 82-летняя женщина. Об этом в субботу сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- В Боровском районе выясняются обстоятельства гибели пожилой женщины, - подчеркнули в СК. - Следственными органами проводится процессуальная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначены необходимые исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ГУ МЧС по Калужской области уточнили, что одноэтажный жилой дом был разделен на квартиры. От здания остались лишь стены. Внутри все выгорело.

Фото с места пожара.