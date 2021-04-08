В Обнинске трое детей пострадали при пожаре в жилом доме

В Обнинске при пожаре в жилом доме на улице Курчатова 6 апреля пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба клинической больницы №8 на своей странице в «ВКонтакте».

- 6 апреля в жилом доме на улице Курчатова произошел сильный пожар, из-за распространения продуктов горения пострадали дети, - пояснили медики. - Оперативно прибывшие на место происшествия две бригады СМП эвакуировали трех пострадавших детей в Клиническую больницу №8, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Один ребенок пока остается в больнице, но его жизни ничто не угрожает. Остальных детей уже забрали домой родители.