В Калуге ищут родственников погибшего при пожаре 53-летнего мужчины

Как мы уже рассказывали, в ночь на 7 апреля в Калуге на улице Фомушина произошел пожар в доме №2. В квартире обнаружено тело 53-летнего мужчины. Подробности сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительной информации, погибший отравился угарным газом, - подчеркнули в СК. - Комната, в которой находился мужчина, была закопчена, обгорела кровать, рядом с ней следователи обнаружили окурки сигарет и бутылки из-под спиртных напитков. Тело погибшего направлено на судебно-медицинское исследование для определения причины смерти. Сейчас устанавливаются его возможные родственники.

Напомним, ранее жители этого дома сообщали, что пожарная машина не могла подъехать к дому.