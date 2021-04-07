В Калуге при пожаре в многоэтажке на улице Фомушина погиб мужчина

В ночь на среду, 7 апреля, на улице Фомушина в Калуге произошел пожар в многоэтажном доме, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на месте происшествия обнаружено тело мужчины.

В Facebook об этом происшествии рассказала калужанка Наталья Костюхина:

- Сегодня ночью в доме с названием Правград был пожар на седьмом этаже. Пожарная машина после вызова прибыла через 3 минуты. Но... проехать до подъезда не смогла. Въезд к дому оставили один, а ведь я писала тут об этом раньше, что закрыли выезд от дома с другой стороны. У нас тут всегда так делают, чтобы урон в случае чего был побольше? Погиб мужчина. Спасибо моей дочке, она проснулась от запаха дыма в квартире и всех разбудила... и вызвала пожарных. Нельзя оставлять один въезд к дому...

UPD. Следственный комитет сообщил, что в огне погиб 53-летний мужчина. Сейчас ищут его родственников.