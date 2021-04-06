В Калужской области водитель КамАЗа сбил пожилого мужчину

В понедельник, 5 апреля, пешеход попал под колеса КамАЗа у дома №11 на улице Энтузиастов в Малоярославце. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, около 11:30 65-летний водитель грузовика при движении задним ходом сбил 79-летнего мужчину, стоявшего вблизи мусорного контейнера.

С различными травмами пострадавшего пенсионера госпитализировали в областную больницу в Калуге.

Тем временем

В Калуге водитель «Лады» сбил 88-летнюю женщину на улице Жукова. Подробности.