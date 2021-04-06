В Калуге водитель «Лады» сбил 88-летнюю женщину на улице Жукова

Около 12:20 в понедельник, 5 апреля, ДТП произошло на перекрестке улиц Жукова и Энгельса в Калуге. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 73-летний водитель «Лады Гранта» ехал по Энгельса со стороны улицы Тульской и поворачивал направо на Жукова. В этот момент улицу Жукова на зеленый сигнал светофора переходила 88-летняя женщина, которая и угодила под колеса «Лады».

С места аварии пенсионерку отвезли в больницу. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.