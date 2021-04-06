В Калужской области пьяный мотоциклист без прав сбил пешехода

Как мы уже рассказывали, в ночь на 3 апреля в поселке Воротынск Бабынинского района произошло ДТП с участием мотоциклиста. Во вторник, 6 апреля, в управлении ГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительной информации, 18-летний парень за рулем «ИЖ Юпитер» двигался со стороны Калуги в сторону деревни Поповские Хутора и наехал на 27-летнего мужчину. У пешехода зафиксированы различные травмы.

- Сотрудники ДПС на месте ДТП установили, что в момент происшествия водитель находился в алкогольном опьянении, - подчеркивают в полиции. - Молодой человек прошел освидетельствование на месте, было установлено алкогольное опьянение 0,357 мг\л. Мотоцикл не был зарегистрирован в регистрационном подразделении Госавтоинспекции, водитель не имел водительского удостоверения на управление мотоциклом.

На молодого человека составлены административные протоколы, мотоцикл помещен на спецстоянку.