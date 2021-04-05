Под Калугой 18-летний мотоциклист сбил пешехода

Около 2 часов ночи в субботу, 3 апреля, на улице Железнодорожной в поселке Воротынск Бабынинского района произошло ДТП, сообщает управление ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 18-летний мотоциклист на «ИЖ Юпитере» двигался в сторону деревни Поповские Хутора и сбил 27-летнего мужчину.

У пострадавшего зафиксированы различные травмы.

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