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Под Калугой 18-летний мотоциклист сбил пешехода
Около 2 часов ночи в субботу, 3 апреля, на улице Железнодорожной в поселке Воротынск Бабынинского района произошло ДТП, сообщает управление ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 18-летний мотоциклист на «ИЖ Юпитере» двигался в сторону деревни Поповские Хутора и сбил 27-летнего мужчину.
У пострадавшего зафиксированы различные травмы.
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