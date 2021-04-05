В Калуге загорелась 25-этажная новостройка на улице Белинского

Днем в понедельник, 5 апреля, в Калуге пожар произошел в строящемся 25-этажном доме на пересечении улиц Болдина и Билибина.

В социальных сетях появились фотографии с черным дымом, поднимающимся над стройплощадкой.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на первом этаже дома загорелся утеплитель. Никто из людей не пострадал.

Как мы ранее рассказывали, 25-этажный дом в этом месте строят с 2019 года. Подробнее в статье «Точечно-¬строительный конфликт: на месте сада строят 25-этажку».