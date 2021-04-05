В Калужской области 35-летняя женщина пострадала в массовом ДТП

На минувших выходных в Калужской области на трассе А108 водитель «Лады» погиб в жутком ДТП с фурой в Жуковском районе. А в Боровском районе на этой же дороге столкнулись три автомобиля.

В воскресенье, 4 апреля, около 15:10 в черте города Ермолино 34-летний водитель «Киа Спортейдж» двигался по обочине, пытался развернуться и не пропустил попутный КамАЗ. От удара «Спортейдж» выбросило на встречную полосу, где автомобиль врезался в «Киа Соренто», сообщает УГИБДД по Калужской области.

Различные травмы получила 35-летняя пассажирка «Спортейджа». Ее госпитализировали в хирургическое отделение Боровской районной больницы.

Фото с места ДТП.