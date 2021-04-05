Следователи начали проверку после пожара в электричке в Калужской области

Как мы уже рассказывали, днем в воскресенье, 4 апреля, в Малоярославце на железнодорожной станции произошел пожар в поезде. Загорелся хвостовой вагон электрички «Малоярославец - Москва». Проверку по факту пожара проводят следователи.

Следователи начали проверку после возгорания электрички Малоярославец — Москва в Калужской области, проинформировала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

- Следственными органами по факту возгорания электропоезда сообщением Малоярославец — Москва организована доследственная проверка, - приводит слова старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены МАРКОВСКОЙ РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар начался в кабине машиниста и распространился на весь хвостовой вагон. Он полностью выгорел.

Пассажиров электрички эвакуировали и пересадили в другой состав. Они добрались до столицы.

Причины пожара в поезде устанавливаются.

Видео с моментом пожара в электричке «Малоярославец - Москва» 4 апреля 2021 года.