В Калужской области водителю скорой помощи выдвинули обвинение за ДТП с двумя погибшими девушками

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после страшного ДТП с автомобилем скорой помощи и грузовиком, сообщает во вторник, 30 марта, прокуратура региона.

Как мы уже рассказывали, 21 января этого года в Сухиничском районе Калужской области УАЗ скорой помощи перевозил двух пациенток в Калугу из Людиново. На 245 километре трассы, недалеко от села Колодези Сухиничского района автомобиль скорой помощи, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. В результате ДТП погибли две пациентки скорой – 17 и 25 лет Травмы получили три человека.

- Водитель автомобиля УАЗ вел автомобиль с превышением скорости, не учел дорожные и метереологические условия, не справился с управлением и допустил столкновение с автопоездом, двигавшимся во встречном направлении, - рассказали о результатах расследования в прокуратуре. - В результате ДТП два пассажира автомобиля УАЗ от полученных травм скончались, третьему пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Водителю скорой грозит до семи лет лишения свободы.