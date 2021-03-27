В Калужской области 27-летний водитель «Фольксвагена» пострадал в ДТП с самосвалом

Как мы уже рассказывали, около 22:55 в пятницу, 26 марта, на 39 километре дороги Калуга – Медынь в районе Полотняного Завода произошло ДТП. Там столкнулись легковой «Фольксваген Поло» и грузовик «Мерседес». Подробности в субботу сообщили в УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался со стороны Калуги в направлении Кондрово и врезался в самосвал «Мерседес».

Водитель легковушки получил различные травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.