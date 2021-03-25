Названа предварительная причина трагедии с военным самолетом в Калужской области

В четверг, 25 марта, стала известна предварительная причина инцидента с дальним бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Кировском районе Калужской области. Напомним, 23 марта там погибли трое военнослужащих. Причиной этого, сообщает Telegram-канал Baza, названа техническая неисправность в системе управления.

Уточняется, что в бомбардировщике используется рычаг пакетного переключателя систем - то есть у летчика есть возможность включить все системы по отдельности или все вместе, задействовав данный рычаг. Согласно предварительным данным расследования, происшествие связано именно с этим механизмом. Предполагается, что он оказался подключен к системе катапультирования, поскольку процесс запустился именно после переключения рычага.

Отмечается, что кресла военнослужащих очень быстро взлетели вверх, и отменить катапультирование не представлялось возможным.

Специалисты считают, что командир выжил лишь благодаря тому, что его система экстренной эвакуации запускается отдельно. При катапультировании коллег его обожгло газом от двигателей их кресел. В настоящий момент эксперты устанавливают причину неправильной работы механизма. Известно, что перед происшествием специалисты исследовали самолет и провели ряд ремонтных работ.