В Калужской области три женщины и мужчина пострадали в ДТП с маршруткой

Как мы уже сообщали, около 7:50 утра в среду, 24 марта, ДТП с маршруткой произошло на улице Маяковского в Людиново. В четверг в УГИБДД по Калужской области уточнили данные – пострадали не пять человек, а четыре.

По предварительной информации, 59-летний водитель легкового автомобиля «Тойота Авенсис» двигался в сторону микрорайона Сукремль, не соблюдал дистанцию и врезался в ехавший впереди микроавтобус «Мерседес Спринтер».

В салоне маршрутки находились семь человек. Различные травмы получили четверо из них – женщины 20, 33 и 55 лет, а также 73-летний мужчина.