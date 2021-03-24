В Калужской области пять пассажиров маршрутки пострадали в ДТП с «Тойотой»

Около 7:50 утра в среду, 24 марта, ДТП с маршруткой произошло на улице Маяковского в Людиново, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 59-летний водитель легкового автомобиля «Тойота Авенсис» двигался в сторону микрорайона Сукремль, не соблюдал дистанцию и врезался в ехавший впереди микроавтобус «Мерседес Спринтер».

В салоне маршрутки находились семь человек. Различные травмы получили пятеро из них.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

У легковушки разбита вся передняя часть.

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