Владислав Шапша выразил соболезнования в связи с гибелью летчиков в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил соболезнования родным и близким летчиков, погибших во вторник, 23 марта, на авиабазе «Шайковка».

- Мои соболезнования родным и близким военных летчиков, погибших сегодня на авиабазе Шайковка. Среди них – командир авиаполка, полковник Вадим Белослюдцев. С Вадимом Владимировичем был знаком лично. В августе прошлого года я приезжал в Шайковку, чтобы поздравить летчиков с Днем Военно-воздушных сил России, - написал в социальных сетях губернатор.

По данным Минобороны РФ, трагедия произошла при подготовке к полету из-за нештатного срабатывания системы катапультирования на самолете Ту-22М3. Трое военнослужащих погибли. На место направлена комиссия ВКС России.