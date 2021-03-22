Под Калугой водитель пострадал в перевернувшемся «Киа»

Около 18:35 в воскресенье, 21 марта, на участке дороги Калуга – Медынь между Киевской трассой и селом Льва Толстого произошло ДТП.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Киа Рио» двигался в сторону Калуги, не учел погодные условия, съехал на правую обочину и вылетел в кювет. Там автомобиль перевернулся.

Скорая помощь доставила водителя «Киа» в областную клиническую больницу в Анненках. Позже врачи отпустили его домой.

Фото с места ДТП.

UPD. В соцсетях очевидцы сообщали, что пострадавшего водителя подрезали, а вероятный виновник даже не остановился.

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