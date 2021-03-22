В Калужской области водитель «Мицубиси» сбил 13-летнюю девочку на переходе

Около 18:50 в пятницу, 19 марта, на трассе А130 «Москва – Малоярославец - Рославль» в черте Малоярославца произошло ДТП.

По предварительной информации, 63-летний водитель «Мицубиси Каризма» двигался в сторону Москвы в левой полосе и сбил 13-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Скорая помощь отвезла школьницу в районную больницу. Врачи оказали помощь и отпустили ребенка домой.