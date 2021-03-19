Следственный комитет начал проверку после ДТП с учебным автомобилем в Калуге

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг, 18 марта, в районе дома №129 по улице Салтыкова-Щедрина в Калуге 18-летний калужанин, управляя учебным автомобилем «Лада» под контролем инструктора, сбил 13-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Проверку по факту ДТП начало калужское региональное управление Следственного комитета.

- В результате ДТП подростку причинено повреждение в виде перелома лодыжки, - сообщили в СК. - По предварительным данным, учебная автомашина технически исправна, принадлежит одной из калужских автошкол. На месте ДТП проводилось освидетельствование ученика и инструктора на состояние алкогольного опьянения - признаков не выявлено. Следователем будет назначено судебно-медицинское исследование, результаты которого покажут, какой тяжести вред причинен здоровью потерпевшего. По результатам проверки следствием будет дана юридическая оценка безопасности оказания услуг обучения вождению данной автошколой и принято процессуальное решение.