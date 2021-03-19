В Калуге сбитый учебной машиной ребенок попал в больницу

Как мы уже рассказывали, вечером 18 марта на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге сбили 13-летнего мальчика. У дома №129 школьник пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу и попал под колеса учебной «Лады».

В пятницу в УГИБДД по Калужской области уточнили, что за рулем легковушки находился 18-летний парень. Он обучался вождению и ехал вместе с инструктором.

С различными травмами скорая помощь увезла мальчика в областную детскую больницу в Анненки. Он госпитализирован в травматологическое отделение.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.