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В Калуге сбитый учебной машиной ребенок попал в больницу
Как мы уже рассказывали, вечером 18 марта на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге сбили 13-летнего мальчика. У дома №129 школьник пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу и попал под колеса учебной «Лады».
В пятницу в УГИБДД по Калужской области уточнили, что за рулем легковушки находился 18-летний парень. Он обучался вождению и ехал вместе с инструктором.
С различными травмами скорая помощь увезла мальчика в областную детскую больницу в Анненки. Он госпитализирован в травматологическое отделение.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.