В Калуге водитель учебного автомобиля сбил 13-летнего мальчика на улице Салтыкова-Щедрина

Около 17:10 в четверг, 18 марта, у дома №129 на улице Салтыкова-Щедрина произошло ДТП, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, обучающийся вождению мужчина на «Ладе», который ехал вместе с инструктором со стороны улицы Степана Разина, сбил 13-летнего мальчика. Школьник в этот момент пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

- Водитель не учел скорость движения, погодные условия и особенности своего транспортного средства, - подчеркивают в полиции.

Ребенок получил различные травмы.

ДТП произошло на переходе сразу за заправкой.

Вместе с учеником в автомобиле ехал инструктор.