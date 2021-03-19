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В Калуге водитель учебного автомобиля сбил 13-летнего мальчика на улице Салтыкова-Щедрина
Около 17:10 в четверг, 18 марта, у дома №129 на улице Салтыкова-Щедрина произошло ДТП, сообщает УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, обучающийся вождению мужчина на «Ладе», который ехал вместе с инструктором со стороны улицы Степана Разина, сбил 13-летнего мальчика. Школьник в этот момент пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.
- Водитель не учел скорость движения, погодные условия и особенности своего транспортного средства, - подчеркивают в полиции.
Ребенок получил различные травмы.
ДТП произошло на переходе сразу за заправкой.
Вместе с учеником в автомобиле ехал инструктор.