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В Калужской области возбудили уголовное дело после падения работника со строительных лесов на заводе

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.03.2021 12:49 1 430
В Калужской области возбудили уголовное дело после падения работника со строительных лесов на заводе

В Козельском районе Калужской области возбудили уголовное дело после того, как на Сосенском приборостроительном заводе 30-летний работник получил травмы при падении со строительных лесов. В пятницу, 19 марта, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- 15 февраля 2021 года 30-летний работник предприятия осуществлял работы по утеплению и изоляции системы вентиляции на высоте более двух метров, - отмечают в СК. - Мужчина не смог удержать равновесие и упал на бетонный пол. В результате здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, сейчас он продолжает лечение.

Следователи установили, что мужчина находился на строительных лесах без средств индивидуальной защиты, необходимых при выполнении работ на высоте. Конструкция высотой более 2 метров имела нарушения и не имела ограждений. При этом сотрудник предприятия, который обязан был обеспечить соблюдение правил охраны труда при выполнении данного вида работ, своих обязанности не исполнил, считают следователи.

Максимальное наказание по статье «Нарушение правил охраны труда» - один год лишения свободы.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.03.2021 12:49 1 430
Тэги: происшествие следственный комитет
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