В Калужской области два человека пострадали в лобовом ДТП

Как мы уже рассказывали, около 10 утра в среду, 17 марта, между дорогой Перемышль - трасса М3 «Украина» и селом Калужская опытная сельскохозяйственная станция в Перемышльском районе произошло ДТП. В четверг подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Рено Дастер» двигался в сторону села, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и врезался во встречную «Ладу Ларгус».

Водителю «Рено» оказали помощь в областной больнице в Калуге. Врачи отпустили его домой.

40-летний водитель «Лады» госпитализирован в БСМП.