Под Калугой «Лада» и «Рено» разбились в ДТП

Около 10 утра в среду, 17 марта, в Перемышльском районе недалеко от села Калужская опытная сельскохозяйственная станция произошло ДТП. Об это сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на дороге столкнулись «Рено» и «Лада». От удара иномарка слетела с дороги.

Спасатели сообщают об одном пострадавшем человеке. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, около шести утра в среду автомобили этих же марок столкнулись на улице Московской в Калуге.