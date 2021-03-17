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Под Калугой «Лада» и «Рено» разбились в ДТП

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 17.03.2021 11:56 0 288
Под Калугой «Лада» и «Рено» разбились в ДТП

Около 10 утра в среду, 17 марта, в Перемышльском районе недалеко от села Калужская опытная сельскохозяйственная станция произошло ДТП. Об это сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на дороге столкнулись «Рено» и «Лада». От удара иномарка слетела с дороги.

Спасатели сообщают об одном пострадавшем человеке. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, около шести утра в среду автомобили этих же марок столкнулись на улице Московской в Калуге.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 17.03.2021 11:56 0 288
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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